Das 17.Summer Meeting des Kongressweltverbands ICCA, Sektion Zentraleuropa (Central European Chapter - CEC), wird von 17. bis 19. August 2017 in Lviv stattfinden. Das Hauptthema lautet „Die Sicherheit unserer Kongresse“. Die touristisch gut erschlossene und architektonisch eindrucksvolle Großstadt Lviv ist ganz im Westen der Ukraine gelegen. Erwartet werden dort Teilnehmer aus 15 europäischen Ländern.

„Wir haben lokale und internationale Redner eingeladen, die mit uns ihre Fallstudien, Meinungen und Empfehlungen diskutieren, wie mit den aktuellen Herausforderungen einer sich wandelnden Welt am besten umzugehen ist“, sagt Anna Gorska, Vorsitzende des Central European Chapter der ICCA. „Wenn Sie noch nie in Lviv waren, könnten Sie sich so fühlen, als würden Sie in eine alte Welt eintauchen, vorrangig wegen der vielseitigen Architektur, engen Gassen mit Kopfsteinpflaster, und Musik, die die ganze Stadt erfüllt. Lviv ist bekannt für seine Kaffeehauskultur, und Sie werden sich wahrscheinlich bald wie zu Hause fühlen inmitten der internationalen Kultur die jahrhundertelang bereits Teil dieser Region waren“, sagt Lina Ostapchuk Direktorin des, Lviv Convention Bureau, siehe (hier). (wew)

Registrierung zur Konferenz hier: http://iccacec2017.lviv.ua