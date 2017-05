Die Scandic Hotelgruppe stellt ihr neues Meetingkonzept vor und besucht vom 8. und 12. Mai 2017 fast 10.000 Kunden, um sie zu besseren Tagungen zu inspirieren. Im Vorfeld hatte Scandic über 2.000 Kunden und Veranstaltungsplaner zum Thema Tagungen befragt.

Scandic stellt diese Woche fast 10.000 Kunden in Skandinavien, Deutschland, Polen und Belgien sein neues Meetingkonzept vor. Neben der Ausbildung von 500 Tagungsberatern in Kooperation mit der Digital Business School Hyper Island wird es ein neues Speisekonzept und viele, kreative Ideen für Meetings geben: Das neue Food & Beverage-Konzept bietet saisonale Speisen, das „Pop up Bike“ bringt Fair Trade Kaffee, Smoothies oder Champagner vorbei, Mobiltelefone lenken in der „Telefonkrippe“ nicht mehr ab, und „Magic Boxes“ in den Tagungsräumen helfen die Aufmerksamkeit zu steigern. Das neue Meetingkonzept ist in den Scandic Hotels in Hamburg und Berlin ab Juni buchbar und ab August erhältlich. „In meinem Team von gut geschulten Meeting Advisors sorgen wir durch individuelle Beratung für den Wow-Effekt für Meetingplaner und Teilnehmer. Mit kreativen Ansätzen aus dem neuen Meetingkonzept planen wir effektive Meetings, an die sich jeder Teilnehmer noch lange erinnern wird“, sagt Nina Breitbarth, Head of Group & Convention Sales, Scandic Hotels Berlin. Scandic ist mit einem Netzwerk aus fast 230 Hotels mit 42.000 Zimmern in sieben Ländern und 14.400 Mitarbeitern die größte Hotelkette im Norden Europas. Bis Ende des Jahres wird die Mehrheit der fast 230 Scandic Hotels das neue Tagungskonzept anbieten. (wün)

www.scandichotels.de/bettermeetings