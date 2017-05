Den "#IMEXpitch" hat das Locationportal Spacebase gewonnen. Der Startup-Wettbewerb fand inmitten der Ausstellungsfläche von Europas größter Messe für Kongresse, Meetings und Incentives statt, der Imex Frankfurt. Einen Frühstart legten Aussteller und Teilnehmer am Mittwoch um 7 Uhr hin, als sie zusammen am Mainufer in der Morgensonne joggten.

Beim Start-up-Wettbewerb für die Meeting- und Eventbranche wählte eine Experten-Jury aus fünf Finalisten den Gewinner. Die Teilnehmer Fly Another Day, Spacebase, Feathr, SharedXP und Showpiper stellten im fast restlos gefüllten "Inspiration Hub" vor der Präsentationsbühne ihre Konzepte vor, darunter Tech-Lösungen für ein personalisiertes Messe- und Eventerlebnis, für das einfache Suchen und Buchen kreativer Meeting-Räume, für Crowdsourcing von Content und für die einfache Recherche der Terminierung von Meetings.

Der Gewinner Spacebase ist ein Buchungs- und Rechercheportal für außergewöhnliche Meeting-Locations. Spacebase-Mitgründer Jan Hoffmann-Keining sagte über seinen Sieg: "Es hat großen Spaß gemacht, hier teilzunehmen und natürlich freuen wir uns sehr über den Sieg! Unsere Mitbewerber am Pitch hatten ebenfalls spannende Beiträge und wir haben direkt im Anschluss bereits mit einigen von ihnen über Kooperationsmöglichkeiten gesprochen. Insofern hat dieses spannende Format einen doppelten Nutzen für uns." (wew)

www.imex-frankfurt.de