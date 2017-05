In eigener Sache. Das Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) und Made in Bern laden in Kooperation mit der tw tagungswirtschaft Meeting- und Eventplaner herzlich in die Region Bern und das Berner Oberland ein. Auf der Studienreise vom 23. bis 25. Juni 2017 entdecken Veranstaltungsmanager eine der facettenreichsten Schweiz MICE-Destinationen.



Bern, die Schweizer Hauptstadt punktet mit Zentralität und Entschleunigung. Dank dem Kongress- und Kulturzentrum Kursaal Bern und der Bernexpo ist Bern ein bevorzugter Austragungsort für Großanlässe. Interlaken, zwischen Thuner- und Brienzersee gelegen, besticht durch seine Naturkulisse für Meetings, sein Congress Centre Kursaal in Interlaken mit historischen Räumen und moderner Infrastruktur.

Auf dem Programm stehen:

+ Der Kursaal Bern und das Congress Centre Kursaal Interlaken

+ Schloss von Thun direkt am See

+ Die Aussicht vom Harder Kulm auf 1322 m ü. M. über See- und Berglandschaften

+ Der schweizerische Charme beim Abendessen im Folklorerestaurant Spycher

+ Die mittelalterliche UNESCO-Altstadt von Bern

+ Das Museum Zentrum Paul Klee des berühmten Architekten Renzo Piano

+ Die Übernachtung Sie im Grandhotel Bellevue Palace in Bern, dem offiziellen Gästehaus der Schweizer Regierung

Hier stehen weitere Informationen.

Hier geht es zur Anmeldung.