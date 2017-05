Der FAMAB Kommunikationsverband, die FAMAB Stiftung und 2bdifferent initiieren die bundesweite Bildungsoffensive 2017/2018 „sustainable Future Education“. Sie soll Nachwuchskräften der Veranstaltungswirtschaft den CSR-Gedanken näherbringen und das nötige Know-how vermitteln.



Die Bildungsoffensive 2017/2018 „sustainable Future Education“ richtet sich an Studierende, die Eventmanagement dual oder in Vollzeit studieren, an Werksstudenten, Praktikanten sowie Auszubildende im Messe- und Eventbereich. Die acht Tagesseminare finden an den Einzugsgebieten der Hochschulen und Akademien statt. Dank der Unterstützung der Initiatoren und Partnern wie Maurer Veranstaltungstechnik kostet die Teilnahme 99 Euro zzgl. MwSt.. Seminarinhalte sind u.a. Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen, die EU CSR-Berichtspflicht 2017 und ihre Auswirkungen auf die Veranstaltungswirtschaft, CO2 Event-Bilanzierung, aber auch Praxisübungen und die Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen. Hintergrund ist die CSR-Richtlinie, die der Bundesrat als Gesetz zur nichtfinanziellen Berichterstattung am 31. März 2017 verabschiedete. Damit ist die EU-Berichtspflicht als geltendes deutsches Recht formuliert und fordert eine nachhaltige Denk- und Arbeitsweise in den Eventabteilungen der Auftraggeber und bei ihren Dienstleistern der Veranstaltungswirtschaft. „Man kann nicht früh genug anfangen, die Nachwuchskräfte unserer Branche für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und das Gefühl für ressourcenschonendes Handeln in ihren Köpfen zu verankern. Wir freuen uns sehr, diese Aufgabe gemeinsam mit 2bdifferent und der FAMAB Stiftung anzupacken“, sagt FAMAB-Geschäftsführer Jan Kalbfleisch. Die Auftaktveranstaltung der Bildungsoffensive 2017/2018 „sustainable Future Education“ wird am 24. Juni 2017 in Heidelberg stattfinden, in der Agentur „pro event live-communication GmbH“ des FAMAB-Vorstandsvorsitzenden Jörn Huber. (wün)



www.2bdifferent.de/bildung