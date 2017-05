Vor dem Hintergrund zunehmender Terrorgefahr, erhöhter Gesundheitsrisiken und steigender Umweltkatastrophen haben VDR und Certified eine Umfrage initiiert, um Auswirkungen der aktuellen Sicherheitslage auf die unternehmerische Fürsorge bei Geschäftsreisen zu beleuchten.



Das Qualitätssiegel Certified, der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) und die Fachzeitschrift biztravel untersuchen, ob die Fürsorgepflicht von Arbeitgebern und Sicherheitsregularien in Unternehmen in punkto Geschäftsreisen den aktuellen Gefährdungsszenarien angepasst werden müssen. An der Umfrage können Reisende, Buchende, Travel Manager und Unternehmensverantwortliche noch bis zum 31. Mai 2017 teilnehmen. Der Umfrage liegen drei Aspekte zur Einschätzung der Sicherheitslage von Geschäftsreisenden zugrunde: Erstens die Sicherheit im Sinne des persönlichen Schutzes (Vermeidung krimineller Übergriffe wie Diebstahl, Überfall, Vandalismus, Terror bis hin zum Entführungsrisiko), zweitens die Vermeidung von Unfällen (Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, Brandschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften) und drittens der Gesundheitsschutz (Einhaltung von Hygienestandards und die Prävention der Ansteckungsgefahr durch Keime, Viren und Bakterien auf Reisen). Die Umfrage geht zudem auf die Risiko-Analyse von Reiseländern ein sowie auf die Informationsquellen für Reiserisiken. Ein besonderes Augenmerk gilt der Hotelsicherheit. Abgefragt werden Hotelstandort, Unterkunftsart, Hotelpersonal, Sicherheitsparameter wie Beleuchtung, Kamera-Überwachung, Zutrittskontrollen, Warnanlagen, Hotel-Hygiene, Brandschutzmaßnahmen sowie Zimmerausstattung unter Sicherheitsaspekten. Die Umfrage-Ergebnisse fließen in die Prüfkriterien für die Qualitätssiegel "Certified Business Hotel" und „Certified Conference Hotel“ ein. (wün)



Hier geht es zur Umfrage.