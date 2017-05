Ob Elbphilharmonie oder Barenboim-Said Akademie - am Tag nach der „Stage|Set|Scenery“ vom 20. bis 22. Juni 2017 in Berlin bietet die internationale Fachmesse und Kongress den Fachbesuchern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen spannender der Kulturprojekte zu werfen.



Die von den Schweizer Architekten Pierre de Meuron, Jacques Herzog und Ascan Mergenthaler entworfene Elbphilharmonie ist eines der Highlights des Exkursionsprogramms, das die Stage|Set|Scenery am 23. Juni anbietet. Weitere sind: Der im April 2017 eröffnete Kulturpalast Dresden, die vor kurzem eröffnete Barenboim-Said Akademie in Berlin als einzigartiges Beispiel für den Einbau eines modernen Konzertsaals in ein denkmalgeschütztes Haus, das Panorama LUTHER 1517anlässlich des Lutherjahrs in Wittenberg und ein Besuch beim rbb, sei es bei einer Führung durch das historische Haus des Rundfunks oder die TV-Studios in Potsdam-Babelsberg. Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit den Schwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur und Fachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik, Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik, Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für die in die Messe integrierte International Stage Technology Conference verantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre im Juni auf dem Berliner Messegelände statt. (wün)



www.stage-set-scenery.de