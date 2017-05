Nach einem heute veröffentlichten Ranking der "Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung" (AHGZ) setzte das Estrel Hotel, Deutschlands größtes Hotel mit Sitz in Berlin-Neukölln, im letzten Jahr 70,6 Mio. Euro um und setzt sich damit an die Spitze der 200 umsatzstärksten Hotels.



Damit verdrängt das Estrel Berlin den Bayerischen Hof in München mit einem Umsatz von 62,8 Mio. Euro auf Platz 2 und erhöht seinen Umsatz aus 2015 um 8,6 Mio. Euro, ein Plus von 14,2 Prozent. Den wichtigsten Beitrag zur Umsatzsteigerung leistete der 25.000 qm große Veranstaltungsbereich des Estrel mit einem Zuwachs von 23,3 Prozent. 2016 zählte das Estrel Congress Center gut 1.600 Veranstaltungen mit über 380.000 Besuchern. Aufgrund der Erweiterung des Estrel um 10.000 qm Eventfläche in 2015 stieg die Zahl der Veranstaltungsgäste, die im Estrel Hotel übernachten, was die die Auslastung der 1.125 Hotelzimmer von 60,7 auf 63,4 Prozent erhöhte. "Dieser Umsatz ist der höchste in unserem 22-jährigen Bestehen. Wir danken deshalb allen Estrel-Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, ohne den diese Zielerreichung nicht möglich gewesen wäre. Gleichzeitig möchten wir uns bei unseren Hotelgästen und Veranstaltungskunden dafür bedanken, dass sie unserem Haus ihr Vertrauen geschenkt haben", bilanzieren die Geschäftsführenden Direktoren Ute Jacobs und Thomas Brückner. Auch für das laufende Geschäftsjahr zeichnet sich nach dem ersten Quartal eine Fortsetzung des Aufwärtstrends ab: "Wenn sich der Jahresverlauf weiter so positiv im Hinblick auf Umsatz und Auslastung entwickelt, hoffen wir auch beim nächsten AHGZ-Ranking darauf, wieder ganz vorne dabei sein zu können", so Jacobs und Brückner. Die Top 200-Liste der AHGZ gibt es seit mehr als 32 Jahren. Die Daten beruhen auf Eigenangaben der Hotels, die überwiegend nicht publizitätspflichtig sind. Die 200 umsatzstärksten Einzelhotels in Deutschland konnten 2016 fast alle ihre Umsätze deutlich steigern. Die Nettoumsätze stiegen im Jahresvergleich um 4,4 Prozent und die durchschnittliche Belegung von 72,6 Prozent in 2015 auf 73,2 Prozent in 2016. (wün)



www.estrel.com