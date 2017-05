Den Test bestanden hat die erste ZEUS EventTech Academy auf der IMEX in Frankfurt vom 16. bis 18. Mai 2017. Das Kooperationsprojekt zwischen der IMEX Group und ZEUS, dem Zusammenschluss von EventTech Startups, war eine Mischung aus interaktivem Messestand, kreativem Meeting-Space und Weiterbildungs-Lounge.



Die Idee: ein Festival-Feeling mit hochkarätigen Inhalten kombinieren und die Wissensvermittlung kreativ gestalten. Das Vortragsprogramm auf Deutsch und Englisch umfasste Themen wie „Digitale Revolution – oder alles nur Schnick-Schnack?“ oder „Convince your boss to use an event app“. Für Sitzgelegenheiten sorgten Palettenmöbel, Campingstühle und ein Oldtimer VW-Bus, für Spiel und Spaß eine Tischtennisplatte und frisch gedrehte Zuckerwatte. „Unsere Idee war es, die neuesten Tech-Trends in einem inspirierenden Rahmen vorzustellen. Gleichzeitig wollten wir Gespräche zu den Herausforderungen und Chancen der Event-Tech für die Veranstaltungsbranche führen und damit den Dialog aller Branchenakteure fördern“ erklärt Jan Hoffmann-Keining, Mitinitiator der ZEUS EventTech Academy und Co-Founder von Spacebase und dankt der IMEX Group für die Kooperation und seinen Partnern Legamaster, Rundblick3D, tyntyn und Sli.do für ihre Unterstützung. „Die Premiere der ZEUS EventTech Academy ist definitiv gelungen“, bekräftigt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO Xing Events und Referent auf der Academy. „Das neu geschaffene Format bietet eine spannende Mischung aus Startup-Mentalität und tief gehenden Branchen-Insights. Die Vorträge waren sehr gut besucht und haben direkt im Anschluss zu spannenden Gesprächen geführt. Die Atmosphäre am Stand zwischen den Vorträgen war sehr entspannt und bot damit eine optimale Kommunikationsplattform.“ Florian Kühne, Co-Founder MATE und ZEUS-Mitglied, ergänzt: „Wir haben selten in einem so lockeren Umfeld so erfolgreich arbeiten können. Diese Erfahrung unseres ersten Messeauftritts und die vielen spannenden neuen Kontakten haben alle unsere Erwartungen übertroffen.“ (wün)



www.zeus-eventtech.de