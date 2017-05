„Rent a City - mieten Sie eine Stadt für Ihr nächstes Event!“ locken die Excellence Hotels Clervaux in den Luxemburger Ardennen. Etwa eine Autostunde von Luxemburg Stadt entfernt empfiehlt sich das Kunst- und Kultur-Städtchen als Event-Location für Straßenfeste für 50 bis 350 Gäste.



Die Teams der Excellence Hotels „Le Clervaux Boutique & Design Hotel“, „Hotel International“ und „Golf & Country Hotel Clervaux“ verwandeln mit den lokalen Partnern den Ort Clervaux in eine besondere Kulisse für Veranstaltungen. Der Stadtkern unterhalb des Schloss aus dem 12. Jahrhundert wird zum roten Teppich, die Gäste werden zu VIPs, so das Versprechen. Marktstände und Gastronomie-Inseln der Restaurants versorgendie Gäste mit italienischen und französischen Spezialitäten, Live-Music, Light-Shows und Show-Acts unterhalten sie. Auf Wunsch wird das Städtchen im Corporate Design des Veranstalters gebrandet. Möglich macht dieses Event-Konzept die gute Zusammenarbeit der Excellence Hotels mit den Verantwortlichen der Stadt und den Einwohnern von Clervaux. Für jedes „Rent a City“-Event stehen in den Hotels rund 250 Zimmer und Suiten, Tagungs- und Konferenzräume für bis zu 350 Teilnehmer zur Verfügung sowie Restaurants, ein Wellness- & Spa-Bereich und der 18-Loch-Championship-Golfplatz. Zudem unterstützen die Partner der Region das neue Format, beispielsweise das Kulturzentrum des Schlosses, das Tourismus-Büro, das Theater CUBE 521 und der Golf-Club. (wün)



www.clervauxrentacity.com