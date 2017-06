Das Fifteen Seconds Festival, „Europas führende Konferenz für Inspiration, Wissenstransfer und Networking“, steigt am 8. und 9. Juni 2017 in der Grazer Stadthalle. Digitale Tools, aber auch besondere analoge Kennenlern-Formate setzen besondere Akzente, wie das „Experimental Brainstorming", „Dinner with a Stranger“ oder Speeddating.



Stars unter den Rednern 2017 sind unter anderem Hakan Nordkvist, Head of Sustainability Innovation von Ikea und der Red Bull Chief Innovation Officer Andreas Gall. Voriges Jahr gab sich Jean-Remy von Matt, der Gründer der Werbeagentur Jung von Matt, die Ehre. Voriges JAhr kamen 3.000 Teilnehmer, der Ticketverkauf für das Festival am 8. und 9. Juni 2017 wird natürlich ausschließlich digital abgewickelt über www.tickets.fifteenseconds.co/de

Generell spiele bei Veranstaltungen in der Steiermark die Digitalisierung eine große Rolle, sagt Andrea Sajben, Leiterin der Steiermark Convention. "Anfragen von Veranstaltern für Tagungshotels, Veranstaltungslocations, Kongresszentren oder Eventagenturen werden vorwiegend in digitaler Form gestellt“, so Sajben weiter. Das Einladungsmanagement habe sich ebenfalls stark modernisiert, beispielsweise mit der Cloud-Nutzung.

www.steiermark-convention.com