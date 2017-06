Es sind nur wenige Schritte vom Brandenburger Tor bis zu dem Museum, das die 300-jährige Geschichte des bekanntesten deutschen Wahrzeichens erzählt: Der "Immersive Showroom Berlin" ist das Herzstück des vor einem Jahr eröffneten „Brandenburger Tor Museums“, hier erleben die Besucher eine spektakuläre Zeitreise, bei der Realität und Virtualität miteinander verschmelzen.



„Wir haben ein völlig neues Erzähl-Format entwickelt, das wir auf höchstem multimedialen Niveau umsetzen“, beschreibt Managing Direktor Marc Burgdorff den konzeptionellen Ansatz des vor einem Jahr eröffneten Museums. Nun gehen er und sein Team einen Schritt weiter und bieten den Immersive Showroom Berlin als exklusive Event-Location an. „Wir befinden uns hier im Zentrum des politischen Deutschland.“, betont Burgdorff die Bedeutung der Verortung am Pariser Platz, „Bei uns kommen die Minister zu Fuß.“ Und nicht nur Politiker sind Zielgruppe seiner Vermarktungsstrategie. „Diese Location empfiehlt sich für Formate wie parlamentarische Abende, mediale/interaktive Workshops, Produkt-/Projekt-Präsentationen und Bilanzpresse-Konferenzen – um nur einige zu nennen. Um das ganze Potenzial des Showrooms zu begreifen, bieten wir persönliche Besichtigungen und Beratungen im Vorfeld an.“ Das Ergebnis ist stets eine hoch emotionale Inszenierung: Eine 270° Leinwand mit 87 Hightech-Screens und einer Auflösung von 180 Millionen Pixel zusammen mit einer 38-Kanal-Sound-Surround-Anlage ermöglichen ein „multimediales Storytelling, das berührt“, so der Manager. Bis zu 90 Gäste können in die faszinierenden virtuellen Welten eintauchen, die im Immersive Showroom entstehen – optional mit technischer Unterstützung von hauseigenen Technikern. Auf Wunsch wird auch die Gesamtorganisation übernommen, z. B. mit Empfang und gesetztem Dinner. (wew)



www.brandenburgertor-museum.de