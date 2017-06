Die Best of Events International (BOE) startet ihre neue Roadshow „BOE 365“. Am 22. Juni 2017 reist die Fachmesse für Erlebnismarketing der Messe Westfalenhallen Dortmund mit ihren Partnern eventcompanies.de, Blach-Report und Studieninstitut für Kommunikation zur Berliner Spirituosen-Marke Mampe.



„Mit der neuen Roadshow demonstriert die BOE rund ums Jahr und bundesweit ihre Relevanz“, sagt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH, Veranstalterin der BOE. „Die Branche kann an vielen Stationen mit uns in Kontakt treten, wir bekommen mehr Feedback und können das für eine noch stärkere Kundenorientierung der Fachmesse nutzen.“ Der Kick-off der Road-Tour „BOE365“ findet an einem ungewöhnlichen Ort statt: In der neuen Heimat der Berliner Spirituosen-Marke Mampe. Die Kult-Marke, die seit 160 Jahren zu Berlin gehört und für die sich David Bowie seinerzeit eine Riesenflasche MAMPE über den Körper stülpte, ist im Aufwind. Eventmanager und Chef Tom Inden-Lohmar wird auf der Veranstaltung von seiner Rettungsaktion der Traditionsmarke erzählen. Über die BOE wird Projektleiter Henrik Bollmann, Messe Westfalenhallen Dortmund, informieren, über Job-Perspektiven und Entwicklungen in der Eventbranche Klaus Grimmer von eventcompanies und über die auf der BOE verliehenen Branchenawards BEA und INA werden Peter Blach vom Blach-Report sowie Michael Hosang vom Studieninstitut sprechen. Der Abend klingt mit Networking, Streetfood, Craft-Beer, Mampe-Cocktails aus. (wün)

www.boe-messe.de