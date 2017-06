Im Ausbildungszentrum der Feuerwehrwache 1 fand letzte Woche die zehnte offizielle Ernennung der Frankfurter Kongress-Botschaftern statt. Seit fünf Jahren tragen die Multiplikatoren am Main dazu bei, dass Frankfurt als internationaler Tagungsstandort noch stärker in den Fokus rückt.



Mit der Ernennung zwei weiterer Frankfurter Persönlichkeiten durch Stadtrat Markus Frank erhöht sich die Zahl der Kongress-Botschafter auf 29: Prof. Dr. Dr. Dr. Robert Sader, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie am Klinikum der J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main und Prof. Dr. med. Klaus-Peter Hunfeld, Chefarzt des Zentralinstituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Krankenhaus Nordwest. Stadtrat Frank bedankte sich für deren ehrenamtliches Engagement: „Sie gehören zu unseren wichtigsten und engagiertesten „Vertriebsleuten“ in der Wirtschaft und im Tourismusgeschäft, denn mit Ihrem unermüdlichen Einsatz bewirken Sie, dass immer mehr Kongresse und Veranstaltungen in der Mainmetropole stattfinden“. Prof. Dr. Dr. Dr. Sader holte für 2018 das „Osteology Symposium“ ins Kap Europa, wo im Juni 2019 der 67. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie stattfinden wird. Noch in diesem Jahr wird, dank Prof. Dr. med. Klaus-Peter Hunfeld, der erste Rhein-Main Hygienetag im Oktober auf dem Campus Westend veranstaltet und im März 2018 das Jahressymposium der Interdisziplinären Gruppe für Labormedizin & Durchflusszytometrie im Kap Europa erwartet. Die Bedeutung des Tagungs- und Kongressgeschäfts für die Stadt ist groß: Knapp 74.000 Tagungen und Kongresse ziehen jährlich mehr als 4,5 Millionen Teilnehmer an. Die Initiative „Frankfurter Kongress-Botschafter“ wird von der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main mit ihrem Frankfurt Convention Bureau, der Messe Frankfurt mit der Abteilung Congress Frankfurt und der IHK Frankfurt am Main getragen. (wün)



www.frankfurter-kongressbotschafter.de