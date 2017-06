Rund 1.000 Teilnehmer trafen sich vom 15. bis 17. Juni zum 46. nationalen "dbl"-Jahreskongress in der Rheingoldhalle Mainz. Unter dem Titel "Logopädische Register ziehen – unser Wissen für die Versorgung" tagten Logopäden aus ganz Deutschland und tauschten sich zu branchenrelevanten Themen aus.



Mainzplus Citymarketing übernahm neben der Projektleitung des Kongresses auch die Abwicklung und das Handling der begleitenden Industrieausstellung mit 65 präsentierenden Ausstellern. Dazu gehörten unter anderem Selbsthilfegruppen sowie Hersteller von Therapiematerial, insbesondere von therapeutisch und pädagogisch wertvollem Kinderspielzeug. Der Zugang zu der Ausstellung war für die interessierte Öffentlichkeit unentgeltlich möglich.

Das Angebot wurde gerne und zahlreich angenommen und stieß auf großen Zuspruch. Mit 2.000 gebuchten Übernachtungen sorgte die Jahrestagung der Logopäden für eine attraktive Auslastung in der Mainzer Hotellerie. „Wir haben in Mainz drei spannende und hochinformative Tage verbracht. Dass wir dies in einer sehr schönen und entspannten Atmosphäre tun konnten, lag auch an der Rheingoldhalle mit ihrem wunderbaren Rheinpanorama“, so die Kongressverantwortliche des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie, Dr. Ruth Nobis-Bosch. „Der 46. dbl-Jahreskongress beweist wieder einmal, dass Mainz ein wichtiger Treffpunkt für Wissenschaftler aus vielen Disziplinen und Fachrichtungen ist." So werde auch die Wertschöpfung für die Stadt angekurbelt – durch die Ausgaben der Kongressbesucher in der Stadt profitieren insbesondere Bereiche wie Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Transportwesen", freut sich Christopher Sitte, Wirtschaftsdezernent der Stadt Mainz und Aufsichtsratsvorsitzender der Mainzplus Citymarketing. (wew)