Die Mitglieder des German Convention Bureau (GCB) haben bei ihrer jährlichen Versammlung, die vom 21. bis zum 22. Juni 2017 in Osnabrück stattfand, einen strategischen Schwenk beschlossen: Mehr Gewicht liegt künftig auf dem nationalen Markt und Mitgliedern aus dem kleinen und mittleren Segment. Für sie wird eine im Verhältnis zu den größeren Mitgliedern deutlich günstigere Beitragskategorie eingeführt.



Ausdrücklich werde das GCB damit auch für kleinere und mittlere Hotels, Locations und Städte geöffnet. „Die dadurch entstehende Möglichkeit, zusätzliche Mitglieder hinzuzugewinnen, wird das GCB mit seiner gesamten Mitgliedschaft stärken“, meinte Geschäftsführer Matthias Schultze. Petra Hedorfer, DZT-Vorstandsvorsitzende und Spitze des GCB-Verwaltungsrats, ging in ihrer Rede auf externe Faktoren für die deutsche Meetingwirtschaft ein, disruptive Prozesse, erwähnte aber auch Terror, Nationalismus, Protektionismus und das neue transatlantische Verhältnis als große Herausforderungen. Zudem ringe die zweite große deutsche Airline um ihre Existenz. „Es sind so viele Themen, bei denen wir den Dialog und den Austausch brauchen“, sagte sie und spornte die Mitglieder zu mehr Beteiligung an. Kritikern entgegnete sie: „Hier ist nichts ist geheim, alles geht transparent vor sich!“ Zur Entwicklung des GCB meinte sie: „Das GCB hat sich in seinem vor mehr als fünf Jahren begonnenen Change Management-Prozess sehr gut entwickelt - in wirtschaftlicher Hinsicht ebenso wie in seiner Rolle als wichtiger Impulsgeber der deutschen Tagungs- und Kongressbranche.“

Die neue Ausrichtung des GCB soll eng mit den bisherigen Strategien verzahnt sein, die stark international ausgerichtet waren, etwa in Form der Internationalisierungs- und Digitalisierungsstrategie "GCB 4.0". Die Marketing-Aktivitäten des GCB in China durch seine im Herbst 2015 in Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus eröffnete Repräsentanz in Peking erhielt viel Lob. Die nächste Mitgliederversammlung des GCB findet während der Meetings Experts Conference (Mexcon) am 20. und 21. Juni 2018 im dann neu eröffneten „RheinMain CongressCenter Wiesbaden" statt. (wew)



www.gcb.de