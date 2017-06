Messe Richtfest in München: Conference Center Nord nimmt Formen an

Der Rohbau steht, der Dachstuhl ist gesetzt – die Erweiterung der Messe München um zwei neue Hallen und einen Konferenzbereich ist zur Hälfte fertig. Beim Richtfest hievten Klaus Dittrich und die Vertreter der vier Messe-Gesellschafter – Landeshauptstadt München, Freistaat Bayern, IHK und Handwerkskammer für München und Oberbayern –, gemeinsam den Richtkranz hoch. Zur Ifat 2018 sollen die beiden neuen Hallen fertig sein, die 105 Millionen Euro kosten.



Der erste Spatenstich war am 28. Juni 2016 erfolgt. "Wir brauchen diese Neubauten, weil die Nachfrage unserer Kunden seit Jahren stetig steigt", sagt Messechef Klaus Dittrich. Damit verfügt die Messe über 18 Hallen mit zusammen 200.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche plus dem künftigen "Conference Center Nord". In diesem entstehen Konferenzräume und -säle für kleinere bis mittelgroße Veranstaltungen von 250 Personen bis zu einer Gesamtkapazität von 1.200 Personen. Die Flächen liegen im Obergeschoss des Kopfbaus der Halle C6. Der nordöstliche Konferenzsaal mit seiner großen Glasfront bietet dabei einen Blick auf das Freigelände. Nach zwei Jahren Bauzeit sollen die beiden Hallen zur IFAT 2018 fertig werden. die Konferenzflächen 2019. Klaus Dittrich: „Damit können wir unsere weltweit starke Stellung weiter ausbauen. Das sichert unsere Zukunft.“ Die Kosten von rund 105 Millionen Euro finanziert die Messe aus eigener Kraft, ohne Zuschüsse der Gesellschafter. Beim Umzug auf das neue Gelände in München-Riem hat die Messe 1998 mit zwölf Hallen begonnen, 18 waren schon damals für den Vollausbau vorgesehen, der mit dieser Baumaßnahme abgeschlossen wird. (wew)

