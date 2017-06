Der vierte "MICE Club Live", eine partizipativ und interaktiv ausgelegte Networking- und Weiterbildungsveranstaltung für die Kongress- und Veranstaltungswirtschaft, fand am 19. und 20. Juni 2017 zum Thema Trends der Zukunft statt. Wie sich Produkt-, Vertriebs- und Arbeitswelten verändern und wie sich dies auf die Eventbranche auswirkt, diskutierten 120 Teilnehmer in München in wechselnden Locations, darunter etwa das München Hoch 5.



Durch die Veranstaltung, die auch der Besichtigung und Präsentation von unterschiedlichen Locations dient, führte die Moderatorin Tina Gadow von ‚der kongress tanzt‘. Die Keynote von Stefan Liske, PCH Innovations, beschäftigte sich mit Transformation und Technologieentwicklung und ihren Einfluss auf Gedanken- und Geschäftsmodelle. Die Teilnehmer lernten sich zum Auftakt im Außenbereich der Künstlerkolonie „Container Collective“ kennen. Kurze Slam-Präsentationen in Kleingruppen stellten Trends vor. Vier Impulsvorträge stiegen tiefer ins Thema ein: Arne Ludwig von Headtrip brachte die neuesten Beispiele für Virtual Reality-Anwendungen mit, David Baus von Shäre gab einen vertiefenden Einblick in die Mobilität der Zukunft. Teilnehmer Harri Paquin, Geschäftsführer Realize GmbH sagte am Ende: „Der Teilnehmerkreis und der Austausch unter den Teilnehmern ist extrem spannend, die Locations sind immer sehr differenziert ausgewählt - ebenso die aufbereiteten Inhalte und Impulse, die wir bekommen. Diese Mischung macht es total spannend.“ Er werde wiederkommen.

Veranstaltet wird „MICE Club Live“ auch 2018 von der Kölner Agentur Domset und ihrem Inhaber Dominik Deubner, Veranstaltungsort und Schwerpunktthema werden im Herbst bekanntgegeben. Vorher feiert noch das neu ins Leben gerufene Domset-Format – das MICE Club HR Basecamp – vom 27. bis 29. August 2017 in Bad Driburg Premiere. (wew)



www.mice-club.com/live