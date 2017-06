Wiesbaden ist Gastgeber der nächsten „Meeting Experts Conference“ (Mexcon): Der Fachkongress, der Zukunftsthemen der Tagungs- und Kongressbranche aufgreift, verlässt damit die Hauptstadt Berlin nach drei dort durchgeführten Veranstaltungen und findet vom 20. bis zum 21. Juni 2018 im dann neu eröffneten Rhein-Main Congress Center (RMCC) statt.

Nach dreijähriger Bauzeit wird das Haus am Standort der ehemaligen Rhein-Main-Hallen im Frühjahr 2018 seiner Bestimmung übergeben. Die Mexcon wird zusammen mit dem ICCA Central European Chapter Summer Meeting 2018 ausgerichtet, das für internationale Aufmerksamkeit sorgt. Das Meeting soll beispielhaft für die zunehmende Internationalisierung der Mexcon stehen und den Austausch der Branche innerhalb Europas. Mexcon-Veranstalter sind der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC) und das German Convention Bureau (GCB). „Die Mexcon hat seit 2012 dreimal in Berlin stattgefunden und sich dabei zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Veranstaltungslandschaft etabliert“, sagt Matthias Schultze, Geschäftsführer des German Convention Bureau (GCB). Der Wechsel in eine andere Gastgeberstadt unterstreiche die breite Aufstellung der Tagungs- und Kongressbranche in Deutschland. Für den Austragungsort der Mexcon 2018 spricht seine sehr gute Erreichbarkeit durch die zentrale Lage im Rhein-Main-Gebiet. (wew)



www.mexcon.de