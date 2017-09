Dresden ist erstmals Austragungsort für die ECM Summer School des Verbandes European Cities Marketing (ECM). Akquiriert wurde dieser Weiterbildungskongress von der Dresden Marketing GmbH, die seit 2008 Mitglied des europäischen Verbands European Cities Marketing ist.



Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der DMG, hat als ECM Vize Präsidentin seit Jahren dafür geworben, dass die Veranstaltung mit ca. 80 Fachteilnehmern und Referenten aus ganz Europa hier stattfindet. Angemeldet für die ECM Summer School sind 60 Teilnehmer – darunter Veranstaltungsplaner, Mitarbeiter von Convention Bureaus und aus anderen sowie angrenzenden Bereichen der Meetingbranche. Zu den Referenten gehören die Medizinerin Julia Schellong von der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik an der TU Dresden. Schellong organisiert 2018 die Jahrestagung der deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie in Dresden und stellt ihre Erwartungen als Kongresspräsidentin vor.

Zude sind 16 internationale Referenten aus der Kongressindustrie vor Ort. „Wir freuen uns sehr, hochkarätige Referenten gewonnen zu haben, wie Christian Mutschlechner, Direktor des Vienna Convention Bureaus. Neben fachspezifischen Themen lernen die Teilnehmer diverse Veranstaltungsorte und Hotels in Dresden kennen. Bei einer Abendveranstaltung präsentieren sich allein drei Locations, darunter der Ostrapark – Zentrum für Eventkultur in Dresden. Das ECM-Netzwerk umfasst insgesamt 100 europäische Städte. (wew)

