Mit dem neuen Hotelkomplex Seoul Dragon City soll ein neues Architektur-Wahrzeichen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul entstehen. Auf einer Grundfläche von insgesamt rund 18.500 Quadratmetern beherbergt der Komplex im Bezirk Yongsan vier Hotelmarken der AccorHotels unterschiedlicher Kategorien: Grand Mercure Ambassador Seoul Yongsan, Novotel Suites Ambassador sowie Novotel Seoul Yongsan und ibis Styles Ambassador Seoul Yongsan.



Mit 1.700 Zimmern stellen sie die größte Hotelkapazität Koreas unter einem Dach. Die große Eröffnung des Komplexes ist für Oktober 2017 geplant. Als der weltweit erste schwebende Entertainmentkomplex in 150 Metern Höhe bietet die "Sky Bridge" Unterhaltung sprichwörtlich auf höchstem Niveau: Der vierstöckige Komplex verbindet die obersten Etagen 31 bis 34 des Ibis Styles Ambassador mit dem Grand Mercure Ambassador. Die Fertigstellung der Sky Bridge ist für Mai 2018 geplant. Als neue Location für Meetings und Events in der südkoreanischen Hauptstadt bietet Seoul Dragon City mit insgesamt 17 Meetingräumen und multifunktionalen Festsälen Raum für jeden Bedarf und Anlass: Die zwei rund 1.000 Quadratmeter großen Säle eignen sich ideal für große Events für bis zu 800 Personen. Der Standort des Komplexes liegt im Zentrum von Seoul in der Nähe von Geschäftsvierteln wie Yeouido und Gangnam sowie angesagten Bezirken wie Itaewon und Myeongdong. Die bequeme Erreichbarkeit der U-Bahn-Station Yongsan sind weitere Vorteile für Gäste. Neben Einkaufszentren befinden sich Kinos, touristische Sehenswürdigkeiten und Botschaften in der Nähe. (wew)



www.seouldragoncity.com