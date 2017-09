Community Building ist in aller Munde und so setzt auch der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) mit seinem Verbandstreffen einzig und allein auf Networking, gute Gespräche und Geselligkeit. Der Name ist Programm und so wird es am Freitag, 6. Oktober 2017 ab 16 Uhr "Muckelig an der Loreley", so das Motto. Gelegen an einer der größten Burganlagen Deutschlands mit einem einzigartigen Blick über das UNESCO-Welterbe Tal der Loreley, wird der Verband auf Schloss Rheinfels den Nachmittag und Abend verbringen. Die Teilnahme am Verbandsfest ist für VDVO-Mitglieder und Partner sowie Kinder kostenfrei. Nicht-Mitglieder zahlen für sich und Ihre Begleitung je 39 Euro pro Person. Die Gäste können von Freitag auf Samstag für 80 Euro im Doppelzimmer und 60 Euro im Einzelzimmer zur Spezialrate übernachten. (wew)



www.muckelig.vdvo.de