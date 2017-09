Ute Hönisch ist die neue Leiterin der Abteilung Human Resources im Conparc Hotel & Conference Centre Bad Nauheim.



Die 55-Jährige verfügt über jahrelange Erfahrung im nationalen Personal- und Ausbildungsmanagement – sowohl in der Hotellerie, als auch in der Wellness- und Entertainmentbranche. So war sie von 2008 bis 2014 als Mitglied der Geschäftsleitung in der Medien-House GmbH & Co KG in Karlsruhe im Bereich Human Resources tätig. Im Anschluss bekleidete Hönisch die Position der Personalleiterin im Maritim Hotel Magdeburg. „Mit Ute Hönisch haben wir unser Team um eine erfahrene, engagierte und teamorientierte Personalerin erweitert. Ihr breit gefächertes Know-how und ihre Erfahrung aus unterschiedlichsten Branchen stellt eine Bereicherung für unser Haus dar“, so Michel Prokop, Executive Vice President im Conparc Bad Nauheim. (fun)



www.conparc.com