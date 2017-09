Im Rahmen der Sanierungsarbeiten investierte die m:con – mannheim:congress GmbH in die Beleuchtung des Congress Centers Rosengarten und stellte die Leuchtmittel auf umweltfreundliche LEDs um.

Das Congress Center Rosengarten hat im August die Deckenbeleuchtung sowie die 27 x 3 m große Lichtwand im Foyer der dritten Ebene des Gebäudes mit LEDs auf den neusten Stand gebracht. Insgesamt wurden in den Decken und an den Wänden über 730 Lichtröhren durch LED-Stripes aus umweltfreundlichen Leuchtmitteln ersetzt. Neben dem wesentlich geringeren Stromverbrauch besitzen die LEDs eine signifikant höhere Lebensdauer sowie geringere Ausfallquoten und führen damit auch zu einer Ersparnis bei den Wartungs- und Instandhaltungskosten der Anlage. Damit setzte m:con die Umstellung seiner Leuchtmittel auf LEDs wie zuvor in den Lichtkissen an den Decken und Wänden der Seitenfoyers fort. Dieser erste Schritt wurde auch beim Meeting Experts Green Award des Europäischen Verbands der Veranstaltungs-Centren e. V. (EVVC) und des GCB German Convention Bureau e.V. von der Jury mit einer Nominierung gewürdigt. „Mit der Nominierung und dem bereits jetzt sichtbar positiven Auswirkungen der Erneuerung der Leuchtmittel in den Lichtkissen war die Umstellung der restlichen Lichtanlage die logische Konsequenz. Den vorherigen Verbrauch der Anlage von 11.070 kWh bei Vollauslastung konnten wir mit dem Austausch und einem jetzigen Verbrauch von 5076 kWh mehr als halbieren“, erklärt Raphael Grädler. Der Technische Leiter bei der m:con ergänzt: „Aber auch optisch gewinnen wir an Flexibilität. Die neuen LEDs können alle Farben des Spektrums abbilden und ermöglichen es uns damit, jeden Kundenwunsch zu erfüllen.“



