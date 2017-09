BOE365 Roadshow Interaktives Netzwerktreffen bei der tw tagungswirtschaft in Frankfurt am Main

Freuen Sie sich auf interaktives Kennenlernen mit unserer Herausgeberin Gabriele Schulze, ein spannendes Programm der Messepartner und Networking bei traumhafter Aussicht auf die Frankfurter Skyline und hessischen Leckereien.

Die Best of Events und ihre Partner die Messe Westfalenhallen Dortmund, das Informationstool eventcompanies.de, das Fachmagazin Blach-Report und das Studieninstitut laden zu einem interaktiven Netzwerk-Treffen.

Gastgeber der nächsten Station der BOE365 Roadshow in Frankfurt am Main ist die dfv Mediengruppe als strategischer MICE-Partner der Fachmesse mit den Titeln tw tagungswirtschaft und tp tagungsplaner.de. Genießen Sie den Blick über die Mainmetropole aus der 12. Etage des Verlagshauses.

Starke Partner haben sich zusammengetan, um mit einer Road-Tour eine gemeinsame Messe zu promoten: Die BEST OF EVENTS INTERNATIONAL (BOE). Die Fachmesse für Erlebnismarketing ist jedes Jahr das internationale Get-together der Event-Branche. Die nächste Station der Roadshow „BOE365“ ist nach dem erfolgreichen Auftakt in Berlin nun Frankfurt am Main.

Freuen Sie sich auf interaktives Kennenlernen mit Gastgeberin Gabriele Schulze, neues Wissen mit einen spannenden Programm der Messepartner und Networking mit hessischen Leckereien.

Wann? 18. Oktober 2017 um 18.00 Uhr.

Wo? dfv Mediengruppe 12. Etage mit Blick über „Mainhattan“.

Melden Sie sich kostenfrei hier zum Event an!