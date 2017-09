Mit der Virtual Site Inspection, einer 360 Grad-Darstellung der Leipziger Veranstaltungsräume, hat die Kongressinitiative „Feel the spirit… do-it-at-leipzig.de“ eine Webapplikation zur Präsentation des Tagungsstandortes Leipzig entwickelt.



Ausgangspunkt der virtuellen Begehung ist das Serviceportal www.do-it-at-leipzig.de, das Leipziger Anbieter und ihre Leistungen für den Kongress- und Tagungsbereich versammelt. Dieses Angebot bildet die Virtual Site Inspection mit professionellen 360-Grad-Aufnahmen der Veranstaltungsräume nun anschaulich ab – mit einer Virtuality Reality-Brille oder einem Cardboard mit Smartphone, auf mobilen Endgeräten oder auf dem Desktop. Mit einem Klick befindet sich der Nutzer hoch über den Dächern Leipzigs und kann seinen Blick über die City schweifen lassen. An drei Standpunkten – im Zentrum sowie im Süden und im Norden – ermöglichen Panoramen imposante Ansichten der Stadt. Zugleich geben sie einen Überblick über die Leipziger Locations und Hotels sowie ihre genaue Lage in der Stadt. Nur einen Klick weiter geht es dann auch schon zum jeweiligen Anbieter.



Zu den begehbaren Locations zählen beispielsweise die Kongresshalle am Zoo, das Congress Center (CCL), das Porsche Werk, die Salles de Pologne im Stadtzentrum, die Red Bull Arena oder der Zoo Leipzig. Auch Hotels wie der Fürstenhof oder The Westin können besucht werden. Relevante Informationen wie etwa die Anzahl von Räumen, Kapazitäten und ein Link zum Ansprechpartner sind über das Menü abrufbar, werden kontinuierlich gepflegt und aktualisiert. So sind neue oder veränderte Angebote innerhalb kurzer Zeit online zugänglich. Wie auch im Serviceportal gibt es die Virtual Site Inspection in einer deutschen und einer englischen Version. (fun)



www.do-it-at-leipzig.de