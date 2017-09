Die internationalen und nationalen Messen in Deutschland haben ihr Wachstum gegenüber dem Jahr 2016 beschleunigt: Sie registrierten im 1. Halbjahr 2017 im Durchschnitt jeweils rund 3 % mehr Aussteller und Standfläche als ihre jeweiligen Vorveranstaltungen.



Die Zahl der Besucher legte um 1 % zu. Das ergaben vorläufige Berechnungen des AUMA – Verband der Deutschen Messewirtschaft. Dies ist ein deutlich besseres Ergebnis als im Gesamtjahr 2016, als die Ausstellerbeteiligungen um 1,5 % und die Standflächen um 1 % stiegen. Die Besucherzahl blieb im letzten Jahr mit -0,2 % nahezu konstant. Grund für das positive Ergebnis im 1. Halbjahr ist zum einen das gute Konsum- und Investitionsklima in Deutschland. Darüber hinaus gibt es in der Wirtschaft ein weit verbreitetes Vertrauen in die Wirksamkeit des Instrumentes Messe. So betrachten nach einer Untersuchung des AUMA über 80 % der ausstellenden Unternehmen Messen als wichtig oder sehr wichtig im Rahmen ihrer Business-to-Business-Kommunikation.

Für das gesamte Jahr 2017 rechnet der AUMA mit einem gegenüber dem 1. Halbjahr abgeschwächten Wachstum, da sich für einzelne Messen eine geringere Beteiligung abzeichnet. Das Wachstum der insgesamt 157 geplanten Messen dürfte aber zumindest bei Ausstellerzahl und Standfläche deutlich über den Vorjahreswerten liegen.

www.auma.de