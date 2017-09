Die Messe Dresden ist in diesem Monat gleich dreimal Gastgeber von Großkongressen. So öffnet heute der 69. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU) für rund 7.000 Fachbesucher die Tore.



Bis zum 23. September 2017 spiegelt das Programm der Jahrestagung die ganze Vielfalt des Faches wider, abgerundet durch eine begleitende Industrie-Ausstellung. „Patienten ändern sich – wir uns auch“. Unter diesem Credo begrüßte in der vergangenen Woche (13. bis 16. September 2017 ) die 72. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten mit Sektion Endoskopie sowie die 11. Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften der DGAV und Jahrestagung der CACP über 5.000 Mediziner in Dresden.



Und die Werkstoffwoche 2017 ist vom 27. bis 29. September 2017 ein Pflichttermin für alle Entdecker, Entwickler und Entscheider der Werkstoffbranche, veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM) und dem Stahlinstitut VDEh. Mit zahlreichen Vorträgen, Symposien, Seminaren und Workshops schlägt auch die Werkstoffwoche 2017 den Bogen von neuesten Erkenntnissen und Trends in die Anwendung. Die gleichzeitig stattfindende Fachmesse „Werkstoffe für die Zukunft“ ist der Treffpunkt für alle produzierenden, be- und verarbeitenden Gewerbe sowie für Hersteller von Maschinen, Anlagen und Prüfeinrichtungen. (fun)



