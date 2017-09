Von September bis November ist die Nachfrage an Übernachtungen für den Tagungs- und Kongressmarkt in Berlin überdurchschnittlich stark. Beinahe doppelt so viele Veranstaltungen wie im Jahresdurchschnitt finden im Herbst statt, wie eine Analyse des visitBerlin Berlin Convention Office zeigt.



Der Berliner Kongress-Herbst steht ganz im Zeichen der Medizin und Wissenschaft. Im Oktober beginnt der größte Kongress des Jahres: Mehr als 12.000 Experten aus aller Welt sowie hochkarätige Keynote Speaker kommen beim Weltkongress der Psychiatrie und Psychotherapie in der deutschen Hauptstadt zusammen. Bereits zum zweiten Mal kommt die EPCA, ein Netzwerk für die globale chemische Wirtschaft in Europa, nach Berlin. Im Oktober tagen 600 Wissenschaftler von Europas Alzheimer-Organisation sowie 1.000 Experten der Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie. 3.700 Teilnehmer werden zur Bio Europe, Europas größter Life-Science-Konferenz, im November erwartet.



Auch Innovations-, IT- und Digitalveranstaltungen kommen verstärkt nach Berlin. Im Oktober findet der World Health Summit zum neunten Mal in der Hauptstadt statt, während auf der Q Berlin Questions, einem neuen Konferenzformat von visitBerlin, internationale Speaker die wichtigsten Fragen in den Bereichen Arbeit, Governance, kulturelle Identität, soziale Gerechtigkeit und Urbanisierung diskutieren. Die Falling Walls Conference im November bringt Denkmauern zum Einsturz und Spitzenwissenschaftler zu Science Slams zusammen. Weitere Veranstaltungen sind hub.berlin, Digital Life Design (DLD), Inclusive Innovation 2030, TechCrunch Disrupt 2017, Nights 2017 Berlin – Stadt-nach-acht-Konferenz, A Soul for Europe Konferenz und die Virtual Reality Conference.



convention.visitBerlin.de