Der Famab Kommunikationsverband erweitert sein politisches Engagement und schließt sich der Mittelstandsallianz an, einer Initiative des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands (BVMW).



Der Famab wird als neues Mitglied die Perspektive der Branche Integrated Brand Experiences mit in die politische Arbeit einbringen. Vor allem im Bereich Arbeitsmarkt, Finanzierung / Steuern und Digitalisierung wird der Verband künftig innerhalb der Allianz Akzente setzen. Dabei wird mit Themen wie bspw. Scheinselbstständigkeit, Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, Steuersenkungen und Vereinfachung bis hin zum Datenschutz und Datensicherheit als Digitalisierungsthema eine große Bandbreite an relevanten Themen gemeinsam vorangetrieben. „Die Partizipation innerhalb der Mittelstandsallianz ermöglicht es uns als relativ kleinem Branchenverband, den politischen Entscheidungsprozess verstärkt zu beeinflussen“, so Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer des Famab.



Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägte Branchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz werden die Interessen von über 550.000 Unternehmen und Mitgliedern vertreten. Die zentralen Forderungen der Mittelstandsallianz sind etwa verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer und Mittelständler, die Beschleunigung flächendeckender Digitalisierung, Bürokratieabbau oder eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.



www.bvmw.de/mittelstandsallianz