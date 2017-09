Nach seiner erfolgreichen Premiere im Februar 2017 geht der FAMAB-Sustainability Summit am 18. Juni 2018 in die nächste Runde. Der Tagungsort, die Westfalenhallen Dortmund, bleibt gleich.



Das Konzept, Kunden und Dienstleister der Live-Kommunikationsbranche zusammen zu bringen und sich über nachhaltige Projekte, Anforderungen und Ziele auszutauschen, fand großen Anklang und wird fortgesetzt. Verändert und ausgeweitet werden 2018 die Forenschwerpunkte. Neben den Klassikern „Nachhaltiger Geschäftsbetrieb“ und „Nachhaltige Messe- und Eventprojekte“ werden zwei weitere Foren die Themen „Inklusion“ und „Kommunikation“ beleuchten. Darüber hinaus wird verstärkt auf eine interaktive Gestaltung einzelner Kongressteile Wert gelegt. Programmdetails folgen in Kürze.



Mit Informationen über aktuelle Entwicklungen und Gesprächen über neue Anforderungen und Herangehensweisen will der FAMAB-Sustainability Summit 2018 sich als Plattform für den Austausch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern etablieren. Die Veranstalter, der Kommunikationsverband FAMAB und die CSR-Agentur 2bdifferent, erwarten rund 300 Entscheider aus dem Messebau, der Medientechnik, aus Cateringbetrieben und Eventagenturen, Locations und Messegesellschaften sowie Event- und CSR- Manager der Auftraggeberseite.



http://famab.de/sustainability-summit-2017