Nach Abschluss der Sanierungsphase übernimmt Karl-Heinz Pawlizki die Position des CEO. Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Olaf Mertens, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Olaf Mertens verlässt die Neue Dorint GmbH im gegenseitigen Einvernehmen.

„Wir bedauern das Ausscheiden von Olaf Mertens nach nunmehr sieben erfolgreichen Jahren an der Spitze des Unternehmens sehr und rechnen ihm seinen überdurchschnittlichen Einsatz hoch an“ so Dirk Iserlohe, Vorstand der HONESTIS AG, zum Ausscheiden des bisherigen CEO. „Olaf Mertens war maßgeblich an der Sanierung der Neue Dorint GmbH beteiligt. Mit ihm geht ein langjähriger Weggefährte, der mit uns allen freundschaftlich verbunden bleiben wird. Wir wünschen ihm für seine berufliche Zukunft auf Rügen alles Gute und weiterhin viel Erfolg“.

www.dorint.com/presse