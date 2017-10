Laut einer repräsentativen Umfrage des internationalen Meinungsforschungsinstituts Vitreous World im Auftrag von Booking.com for Business unter 17.038 Geschäftsreisenden aus 24 Ländern suchen 37 % Inspiration für ihre Arbeit und 36 % möchten neue Fähigkeiten erlernen.

„Das Kennenlernen anderer Kulturen, neuer Orte und Perspektiven, die sich durch das Reisen ergeben, werden für den beruflichen Erfolg in der heutigen hypervernetzten und globalisierten Geschäftswelt zunehmend wichtiger. Unabhängig vom Beruf sind sich die Reisenden heute dem möglichen Gewinn durch Business Trips für ihre Firma, aber auch für sich selbst, viel bewusster. Die Unterkunft für den Aufenthalt spielt bei der Erreichung ihrer Ziele eine große Rolle.”, sagt Ripsy Bandourian, Senior Director of Product Development bei Booking.com for Business. Deutsche Geschäftsreisende sehen das weniger positiv: Lediglich 36 % stimmen zu, dass Reisen die Attraktivität des Arbeitsplatzes beeinflusst.

