In der Industrie-Location „FREDENHAGEN“ in Offenbach wurden die besten Event-Locations mit dem Location Award ausgezeichnet.Zusätzlich zu diesem Award wurde der Publikumspreis per Live-Abstimmung für das beste selbstproduzierte Video sowie der fiylo Sonderpreis für innovative, herausragende und besondere Konzepte verliehen.

„Ein riesiges Team arbeitet jedes Jahr auf diese Veranstaltung hin und immer wieder bin ich überwältigt, was unsere Partner und Mitarbeiter auf die Beine stellen. Irgendwann können wir dieses Event nicht mehr toppen“, so Frank Lienert, Geschäftsführer fiylo Deutschland GmbH und Veranstalter. Im nächsten Jahr findet der Location Award am 29.10 statt – diesmal mit Dr. Jochen Köckler, Vorstand Deutsche Messe AG als Gastgeber.



Die Gewinner Location Award 2017 im Überblick:

Hotel-Eventlocations: Grand Elysée Hotel Hamburg

Messe- und Kongresszentren: World Conference Center Bonn

Eventlocations mit Erlebnischarakter: Alte Försterei Berlin

Kultur-Locations für Events: UNESCO-Welterbe Zollverein

Außergewöhnliche MICE-Locations: Spreespeicher Berlin

fiylo Sonderpreis: Felix Undeutsch MeetingMarket by Expedia

Publikumspreis: zwei 1. Plätze – THE SQUAIRE und UNESCO-Welterbe Zollverein



www.location-award.de