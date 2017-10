degefest CampFire Das 2. degefest CampFire findet am 04. Dezember 2017 im Hohenwart Forum Pforzheim statt

Das „degefest-CampFire“ greift bei der zweiten Ausgabe zwei aktuelle Themen der Branche auf – Sicherheit und Personal.

Als Referenten werden dazu Prof. Dr. Harald Möbus, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des degefest, von der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie Rechtsanwalt Martin Leber, Verbandsjurist des degefest, anwesend sein, die auch schon auf den degefest-Fachtagen referiert haben. Im Rahmen der praxisorientierten Vorträge stehen den Teilnehmern beide Referenten für Fragen zur Verfügung. Abschließend gibt es im Kaminzimmer bei einem Imbiss Zeit für das Networking.

Prof. Dr. Harald Möbus leitet an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), den Studiengang „Eventmanagement & Technik“. In seinem Vortrag geht es u.a. um die Frage: Wie motiviere und sensibilisiere ich meine Mitarbeiter unvergessliche Serviceerlebnisse zu schaffen? Martin Leber ist Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Messe-, Event- Vertrags- und Arbeitsrecht und steht den degefest-Mitgliedern schon seit vielen Jahren mit Rat und Tat bei allen Fragen rund um das Veranstaltungsrecht und darüber hinaus zur Seite. In seinem Vortrag sorgt er mit einem Update zum Thema Sicherheit dafür, dass die Teilnehmer über aktuelle Gesetzesänderungen oder Neuerungen im Veranstaltungsrecht informiert werden.

