In den kommenden Monaten und im Laufe des Jahres 2018 richtet Kempinski Hotels sein Portfolio im Nahen Osten und in Afrika neu aus und ergänzt dieses mit neuen Destinationen im Luxussegment.

Mit zwei Neueröffnungen und weiteren Hotelprojekten im Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Afrika investiert Kempinski in dieser Region in Prestige-Objekte, um der Nachfrage nach Luxus-Hotellerie gerecht zu werden.

"Einige unserer Hotels im Nahen Osten und in Afrika zählen zu den bedeutsamsten Luxushotels im gesamten Kempinski-Portfolio und die anstehenden Neueröffnungen wie das Emerald Palace Kempinski Palm Jumeirah Dubai Hotel und das Kempinski Hotel Muscat werden mit Sicherheit voll und ganz unserem Markenversprechen gerecht werden“, so Henk Meyknecht, COO Middle East and Africa. "Gleichzeitig wenden wir für unser Portfolio immer höhere Standards an und haben daher beschlossen, den Vertrag mit dem Kempinski Hotel Ajman ab Januar 2018 nicht zu verlängern.“



Im Einklang mit der langfristigen Vision für den Nahen Osten und Afrika, plant Kempinski Luxushotels in jeder wichtigen Stadt in dieser Region und baut die Präsenz durch selektives Wachstum aus.



