Der Aufsichtsrat der IAKW-AG bestätigt Susanne Baumann-Söllner als Verantwortliche für den gesamten Kongressbereich und als Sprecherin des Vorstands für die kommenden fünf Jahre.Im Rahmen der anstehenden Modernisierung des Austria Center Vienna fungiert ab sofort Michael Rotter als technischer Vorstand.

„Das Austria Center Vienna hat in den vergangenen Jahren die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In den kommenden Jahren stehen weitere Bauprojekte an, die das Haus noch attraktiver für internationale Großkongresse machen und gleichzeitig der lokalen Bevölkerung neue öffentliche Räume erschließen sollen. Ich freue mich, meine Erfahrungen im technischen Bereich einbringen zu können, damit bauliche und infrastrukturelle Modernisierungen und der laufende Kongressbetrieb nebeneinander reibungslos ablaufen“, so Rotter.

Die IAKW-AG ist für den Betrieb des Austria Center Vienna, Österreichs größtes Konferenzzentrum, zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Unternehmen die Erhaltung und Verwaltung des Vienna International Centre.

