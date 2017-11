Certified Welcome to the Future - Certified Summit & Star-Award 2017

Das Qualitätssiegel Certified lädt zum sechsten Mal zum Certified Summit &

Star Award ein. Vom 11. bis 12. Dezember 2017 richtet sich das Event im Atlantic Congress Hotel Essen an Hotelvertreter, Veranstaltungsplaner und Travel Manager und thematisiert aktuelle Entwicklungen und Trends der Hotel-,Tagungs- und Geschäftsreisebranche.

Branchen-Experten geben mit verschiedenen Vorträgen einen praxisorientierten Einblick in ihre tägliche Arbeit; beispielsweise werden Experten wie Gerrit Jessen von MCI Deutschland GmbH, Holger Leisewitz von Beiersdorf, Thorben Grosser von Eventmobi und Oya Hahn von Dolce Bad Nauheim über interaktive Veranstaltungsformate diskutieren.

Eine Fallstudie der Klimakonferenz 2018 des Deutschen Zentrums für Luft- und

Raumfahrt (DLR) wird präsentiert von Petra Naoum, DLR-Veranstaltungsmanagement und dem Nachhaltigkeitsberater Jürgen May. Der Praxisbeitrag beleuchtet die Anforderungen an die Integration eines umfassenden Nachhaltigkeits- und Eventkonzepts in eine Veranstaltung. Beim Hotel Round Table stellt der Vorsitzende der Hoteldirektorenvereinigung Deutschlands (HDV) Jürgen Gangl die wichtigsten Ergebnisse der wissenschaftlichen HDV-Untersuchung zur Relevanz und Wirksamkeit von Zertifizierungen vor. Wie Alexa und Co. den Hotelaufenthalt verändern werden, verrät der Blick in das das Hotelzimmer der Zukunft. Startup-Gründer und Experte für zukunftsorientiertes Gästemanagement Bastian Kneissl stellt in seinem Vortrag Hotelsoftware und Portale auf den Prüfstand.



Am Abend des 11. Dezember 2017 wird der Certified Star-Award für die besten

zertifizierten Geschäftsreise- und Tagungshotels zum sechsten Mal verliehen.

Reisende, Buchende und Travel Manager können noch bis 10. November 2017 über

ihre Favoriten online unter www.certified.de/certified-staraward abstimmen.

www.certified.de