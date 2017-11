Der Deutsche Medienkongress gilt seit Jahren als eines der wichtigsten Treffen für Entscheider aus Politik, Medien, Agenturen und Marken. Das Event, das im kommenden Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, liefert über zwei Tage News, Meinungen und Diskussionen mit Brancheninsidern.

Das offizielle Programm ist nun veröffentlicht: neben dem Sportler und Unternehmer Dr.

Wladimir Klitschko, Hornbach-Vorstand Karsten Kühn, Lieferando-Gründer Jörg Gerbig und

SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer wird Weltautor Frank Schätzing als Keynote Speaker dabei sein. Außerdem wird der Horizont Award in 3 Kategorien an die „Männer und Frauen des Jahres 2017“ verliehen, die sich für ihre besonderen Leistungen auszeichnen und die Branche vorangebracht haben.

Das Programm aus Vorträgen, Workshops und Round Tables liefert einen Blick auf die Trends und Themen, die das Medienjahr 2018 prägen werden und ist auf den Dialog mit den Branchenmachern ausgerichtet Auch das Networking-Konzept des Deutschen Medienkongresses 2018 setzt auf den Dialog mit Branchenmachern auf Augenhöhe. Partner und Aussteller präsentieren sich auf zahlreichen Lounge- und Gesprächsinseln mit exponierten Brandingflächen. Außerhalb der Podien bietet der Kongress zahlreiche Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu pflegen und auszubauen sowie neue Kontakte zu knüpfen.



Der Deutsche Medienkongress 2018 findet am 16. und 17. Januar 2018 in Frankfurt am Main

statt. Weitere Informationen hier.



www.deutscher-medienkongress.de