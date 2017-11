Von 2. – 3. Juli 2018 werden Österreichs Kongress- und Tagungsspezialisten erstmals im Burgenland tagen. Zwei Tage lang stehen aktuelle Herausforderungen und Trends der Tagungsindustrie im Fokus der Convention4u.



Aktives Teilnehmen, Diskutieren und Mitgestalten stehen im Mittelpunkt der Jahrestagung des Austrian Convention Bureau und machen die Veranstaltung zu einem innovativen Tagungslabor für Kongressdienstleister und Veranstalter.

„Mit Themen die bewegen, neuen Formaten und kreativen Side Events fördern wir aktiv den Wissenstransfer und Austausch zwischen den Fachkollegen“, berichtet ACB Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch, die mit ihrem Team bereits mitten in den Vorbereitungen steckt.

Das ACB freut sich das östlichste Bundesland erstmals in die Reihe der Convention4u Austragungsorte aufnehmen zu können und gemeinsam mit den lokalen Partnern das Jahreshighlight der heimischen Tagungsbranche auszurichten. Anna Gettinger von Convention Burgenland, dem jüngsten Bundesländer Convention Bureau Österreichs, blickt gespannt auf die Veranstaltung: „Wir sehen der bevorstehenden Tagung in Eisenstadt voller Elan entgegen und freuen uns über diese tolle Chance, ein Green Meeting für unsere Kollegen aus der Kongressbranche ausrichten zu dürfen. Mit vereinten Kräften werden wir das Burgenland als eindrucksvollen Tagungsstandort präsentieren.“



www.acb.at