Eine Schulung am 18.01.2018 in Frankfurt am Main zeigt der MICE-Branche Lösungen auf für die Teilhabe von behinderten und älteren Menschen an Veranstaltungen aller Art.

Barrierefreiheit als einer der sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit bedeutet gleichzeitig aber auch mehr Komfort für Alle. Barrierefreiheit kann zum Komfort von Allen beitragen: Oftmals nützen die Lösungen, die man für die Teilhabe von behinderten und älteren Menschen findet, viel mehr Menschen als der ursprünglich gedachten Zielgruppe.Während einer eintägigen Schulung, die am 18.01.2018 in Frankfurt am Main stattfindet, lernen die Teilnehmer die Bedürfnisse behinderter und älterer Veranstaltungsbesucher kennen und erkennen den Mehrwert der Maßnahmen für Alle. Neben einer Simulationsübung werden Grundlagen zur Barrierefreiheit ebenso vermittelt wie konkrete Lösungen in Bezug auf die Organisation und Kommunikation rund um die Veranstaltung, den Veranstaltungsraum, das Catering und das Rahmenprogramm.

Die Kosten für die Teilnahme an der Schulung (10 – 17 Uhr) betragen 190,- EUR pro Person – anmelden kann man sich per Email an: info@mosgito.de



www.mosgito.de