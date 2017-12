Zum Jahresbeginn 2018 findet der Launch der interaktiven Quiz-App Quizblix in allen deutschsprachigen Lindner Hotels statt. Damit startet das neue Jahr bei der Lindner Hotels AG mit Mobile Learning ganz im Zeichen der Weiterbildung und Mitarbeitermotivation.



Wissensduelle spielen, Kollegen herausfordern und sich im Ranking mit der eigenen Abteilung oder dem gesamten Standort messen – Quizblix bietet durch die Gamification-Strategie eine spielerische Art der Wissensvermittlung, die dabei orts- und zeitunabhängig ist. Aufgebaut ist die Applikation für Smartphones wie ein Quiz, bei dem zwei Mitarbeiter in zwei bis drei Runden im Wissensduell gegeneinander antreten. Lindner Basiswissen und Unternehmenswerte werden dabei genauso abgefragt wie Fakten über die einzelnen Hotels und Fachbereiche wie zum Beispiel Revenue, Marketing und Compliance. Alle Fragen werden von Kollegen für Kollegen entwickelt.



„Als erstes Unternehmen in der Hotellerie, das mit Quizblix zusammenarbeitet, möchten wir die spielerische Art des Lernens bei uns fördern und etablieren. So bauen wir auch unsere Blended Learning Strategie weiter aus“ erklärt Catrin Leese, Corporate Manager Human Resources der Lindner Hotels AG. „Trainings und Weiterbildungen sind das zentrale Element bei der Personalentwicklung und wir möchten bei den Vorgesetzten und Mitarbeitern eine noch größere Aufmerksamkeit für die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten schaffen.“

