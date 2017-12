Bereits im sechsten Jahr ehrt die Stadt Frankfurt am Main engagierte Führungskräfte, die sich dafür einsetzen, dass Kongresse und Veranstaltungen in der Mainmetropole stattfinden.

Am Montagabend ernannte Stadtrat Markus Frank in der Commerzbank- Arena zwei weitere Personen zu Frankfurter Kongress-Botschaftern. Er beglückwünschte Prof. Dr. med. Frank Kandziora, Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumatologie an der BG Unfallklinik Frankfurt am Main und Prof. Dr. rer. nat. Michael A. Rieger, tätig im LOEWE Zentrum für Zell- und Gentherapie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main.

Auch bedankte er sich für deren Engagement: „Sie sind wichtige Multiplikatoren für den Kongress-Standort Frankfurt am Main, setzen sich besonders für die Tagungs-Destination ein und repräsentieren diese in Ihren Netzwerken. Es freut mich sehr, dass wir nun insgesamt 31 Botschafter für unsere Stadt gewinnen konnten“.

Thomas Feda, Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main betonte: „Unsere Kongress-Botschafter bringen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland und der Welt in unsere Region. Es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass Frankfurt als Tagungs-Standort sehr erfolgreich ist und enormes Potential hat.“





www.frankfurter-kongressbotschafter.de