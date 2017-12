Rund 120 Teilnehmer informierten sich beim „Digital and Innovation Day“ des GCB German Convention Bureau e.V. über sämtliche Aspekte der digitalen Transformation in der Veranstaltungsbranche.

„Die Digitale Transformation ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der auch die Tagungs- und Kongressbranche erfasst“, sagte Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB German Convention Bureau e.V., zur Eröffnung des DigiDay 2017. Die digitale Transformation fordert die Branche nicht nur technologisch, sondern auch in Bereichen wie Strategie, Unternehmenskultur oder Kundenkommunikation heraus. Der DigiDay, so Schultze, gibt dabei Hilfestellung: „Wir möchten uns mit Ihnen und für Sie auf die Reise machen - mit der heutigen Veranstaltung unterstützen wir Sie dabei, die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation voranzutreiben und umzusetzen.“

Moderator Michael Heipel führte die Teilnehmer durch ein Programm mit einer großen Bandbreite an Inhalten und interaktiven Formaten: vom „Science Slam“, über „Leuchtturm-Projekte“ der Branche und digitale Showcases bis hin zu Workshops, bei denen es etwa um Live-Kommunikation oder Content Marketing ging. Die Panel-Diskutanten Dr. Torsten Wingenter (Deutsche Lufthansa AG), Manuel Gerres (Deutsche Bahn Digital Ventures GmbH) und Miguel Neves (IMEX Group) stellten vor allem die Nutzerorientierung technologischer Lösungen in den Mittelpunkt - verknüpft mit dem Aufruf, Innovationen nicht erst im vermeintlich perfekten Zustand auf den Markt zu bringen, sondern bereits während der Entwicklung im Zusammenspiel mit den Nutzern zu testen.

Die Teilnehmer nutzten ein interaktives Tool, um gemeinsam das Fazit des DigiDay zu ziehen. Die Aussage, dass auch in Zeiten der digitalen Transformation der Mensch im Mittelpunkt stehe, erntete dabei die größte Zustimmung. Zu den zentralen Erkenntnissen gehörte auch die Feststellung, dass eine Strategie beziehungsweise klar formulierte Ziele die Basis sämtlicher Maßnahmen im Digitalisierungsprozess bilden müssen.



www.gcb.de