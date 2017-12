Die Best of Events International 2018 behält ihre Themenforen bei und setzt als Schwerpunkte Sicherheit auf Veranstaltungen und Catering. Schließlich zieht der Europäische Street-Food-Kongress auf die Fachmesse.

Die Vorbereitungen für die Fachmesse Best of Events International (BOE) am 10. und 11. Januar 2018 in den Westfalenhallen Dortmund laufen auf Hochtouren. Neben 480 Ausstellern, darunter aus dem Ausland Holland, die Schweiz und Österreich, präsentiert die Fachmesse für Erlebnismarketing ein vielfältiges Rahmenprogramm in ihren Themenforen in fünf Hallen: Safety- & Security-Forum in Halle 4, MICE-Forum in Halle 5, Career Hub und Digital-Forum in Halle 7, „Acts on Stage“ in Halle 8.

