Congrex Switzerland gab bekannt, dass der Verwaltungsrat Julia Bicher zum neuen CEO ernannt hat. Sie folgt damit auf den bisherigen Geschäftsführer Alain Pittet, der das Unternehmen verlassen hat, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

„Ich bin glücklich, Julia Bicher als neuen CEO von Congrex Switzerland bestätigen zu dürfen“, sagt Daniel Brändlin, Präsident des Verwaltungsrats. «Julia Bicher ist eine herausragende Führungskraft, die bereits ausgezeichnete Ergebnisse als Director Operations des Unternehmens erzielen konnte. Mit einer grossen Leidenschaft zur Industrie wird Julia die Erfolgsgeschichte von Congrex Switzerland weiterführen».

Julia Bicher ist seit über 12 Jahren bei Congrex Switzerland. Sie war im Jahre 2013 am Management Buy-Out beteiligt und ist seitdem Partner und Mitglied der Geschäftsleitung.

"Ich werde weiter daran arbeiten, das traditionelle PCO Unternehmen, welches auf Logistikdienstleistungen basiert, in ein florierendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Verbandsmanagement, Destinationsmanagement und Kongressorganisation mit Fokus auf Fachwissen und ausserordentlicher Kundenbetreuung zu verwandeln. Zusammen mit meinen Kolleginnen der Geschäftsleitung Sabine Adam, Director Business Development & Key Accounts und Saskia Strahberger, Director Finance & HR, fokussieren wir uns auf einen Führungsstil, der das Potenzial unserer Mitarbeiter voll ausschöpft".



