Das MICE Portal, das die Koordination und Buchung sämtlicher Eventbausteine, ermöglicht, hat mit Spacebase erstmals eine weitere Plattform integriert.



Im Portal stehen Eventmanagern und Veranstaltungsorganisatoren bereits jetzt alle Dienstleister und Dienstleistungen rund um Events zur Verfügung, die üblicherweise einzeln recherchiert werden müssen. Neu ist jetzt die vollständige Integration eines angrenzenden Dienstleistungsportals. Über Spacebase werden kreative und besondere Räumlichkeiten für Workshops und Meetings on demand vermittelt. Statt einer reinen Verlinkung erfolgt die Anbindung von Spacebase an das MICE-Portal als vollständige Integration per Schnittstelle. Die gewohnten MICE Portal Features wie digitaler Angebotsvergleich, Rechnungskontrolle oder Portfolio-Funktion jetzt auch für auch für externe Dienstleister wie Spacebase genutzt werden.



www.miceportal.com