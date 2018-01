Die Erweiterung der Messe Stuttgart wurde termingerecht abgeschlossen. Die neue Paul Horn Halle und der neue Eingang West wurden am 13. Januar 2018 im Rahmen der CMT 2018 eingeweiht.



14.600 Quadratmeter groß ist die zehnte Messehalle in Stuttgart, die neue Paul Horn Halle. Ulrich Kromer, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der Messe Stuttgart, ist froh, dass „die gesamte Bauphase planmäßig durchgelaufen ist und wir sowohl den Termin als auch die Kosten eingehalten haben.“ Die Kosten für die Erweiterung liegen bei rund 67,5 Millionen Euro. Neben der Paul Horn Halle wurde auch ein neuer Eingang eingeweiht.



Der neue Eingang West ist rund 65 Meter lang, 50 Meter breit und zehn Meter hoch – und bietet damit eine Fläche auf der zirka 1.500 Menschen Platz finden. Direkt im Anschluss befindet sich das neue „Restaurant im Westen“ mit rund 90 Sitzplätzen. Im ersten Stock wurden zusätzliche Konferenzräume eingebaut. Der Neubau der Paul Horn Halle zeichnet sich durch ein Dach mit geschwungener Form aus. Zudem ist die Paul Horn Halle die erste Messehalle in Stuttgart, die komplett mit energiesparenden LED-Lampen ausgestattet ist.



Die Bauzeit dauerte insgesamt etwas mehr als zwei Jahre. Kromer:. „Die Messe Stuttgart hat ihre Hallenfläche mit diesem Neubau von bisher 105.200 auf 120.000 Quadratmeter erweitert. Wir rechnen daher für das laufende Jahr 2018 mit einem neuen Umsatzrekord von mehr als 170 Millionen Euro.“