Sicherheitsfilm in der Axica Wie im Flugzeug

Im Berliner Kongresszentrum Axica läuft vor jeder Veranstaltung ein Sicherheitsfilm. Mit Sicherheitshinweisen, wie sie Reisende aus dem Flugzeug kennen. Übertragen auf die Location heißt das: Wie finden sich Gäste in ungewohnter Umgebung bei Veranstaltungen zurecht? Noch dazu in einem Notfall?



Geschäftsführer Marc Mundstock stellte kürzlich alle bisherigen Sicherheitsmaßnahmen auf den Prüfstand und befand sie grundsätzlich für sehr gut – jedoch nicht für ausreichend, was die unmittelbare Information der Gäste anbelangt. Daher griff das Team der Axica zu einem populären Mittel und ließ einen kurzen Erklärfilm erstellen, der die Veranstaltungsteilnehmer nun jeweils vor der Veranstaltung mit dem Verhalten im Notfall und der Lage der Notausgänge vertraut macht.



https://www.youtube.com/watch?v=soGIiQDlpJw