Die nächste me Convention dieses Jahres findet vom 4. bis 6. September 2018 in Stockholm statt. Das kündigten Mercedes-Benz und South by Southwest® (SXSW®) gestern im texanischen Austin an.



„Die erste me Convention war eine sehr erfolgreiche Plattform, um neue Zielgruppen zu gewinnen und eine Brücke zu schlagen, die weit über die Automobilindustrie hinaus geht“, so Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes-Benz Cars. „Wir sind stolz, die nächste me Convention in Stockholm anzukündigen. Gemeinsam mit der SXSW wollen wir kreativen Menschen aus aller Welt erneut eine Plattform bieten, wegweisende Themen zu diskutieren und neue Impulse zu setzen.“



„Nach der erfolgreichen me Convention in Frankfurt freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz fortzusetzen“, sagte Roland Swenson, CEO der SXSW. „Uns verbindet die Art, wie wir kreativ die Herausforderungen der Zukunft angehen.“ Die me Convention verfolgt ein offenes, zukunftsgerichtetes, interaktives und interdisziplinäres Konzept und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit zu Austausch und Networking. Die erste me Convention im September 2017 in Frankfurt war ein erfolgreicher Auftakt, der mit über 150 Vordenkern und Visionären und mehr als 2.700 Teilnehmern aus über 35 Ländern neue Denkanstöße für die Zukunft gab. Unter dem Motto #createthenew tauschten sich internationale Experten über zukunftsrelevante Themen aus.



Der Automobilhersteller und die SXSW setzen derzeit ihre Zusammenarbeit fort und bringen den Spirit der me Convention noch bis zum 15. März in die USA. Auf der größten Digitalkonferenz präsentieren sich Mercedes-Benz und smart, während die 70.000 Teilnehmer der SXSW auf dem me-Convention-Gelände im Palm Park „Intelligent Future Tracks“, Yoga Sessions oder den „Mystery Talk by me Convention“ besuchen können.



Auf der nächsten me Convention vom 4. bis 6. September 2018 in Stockholm erwartet die Besucher ein Programm aus Workshops, Talks, Interviews, Panels, Keynotes und Konzerten, bei dem sich Vordenker aus der Technologie-, Design- und Kreativbranche zu einem Diskurs über die Zukunft treffen.



http://www.me-convention.com